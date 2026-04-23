Ny missräkning för Blåvitt – kryss mot KFF
IFK Göteborgs segerlösa svit fortsätter.
Under torsdagen kryssade Blåvitt mot Kalmar FF.
IFK Göteborg hade inför torsdagens match mot Kalmar FF inte lyckats ta en seger. Detsamma gällde motståndarna från Småland.
När matchen väl var i gång var det KFF som tog ledningen genom Charlie Rosenqvist.
Blåvitt lyckades kvittera i slutet av den första halvleken. Tobias Heintz svarade för målet.
Den andra halvleken förblev mållös och IFK Göteborg var fortfarande segerlösa i allsvenskan.
Blåvitt ställs härnäst mot Gais meda KFF tar emot Elfsborg.
