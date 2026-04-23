Ny missräkning för Blåvitt – kryss mot KFF

IFK Göteborgs segerlösa svit fortsätter.

Under torsdagen kryssade Blåvitt mot Kalmar FF.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg hade inför torsdagens match mot Kalmar FF inte lyckats ta en seger. Detsamma gällde motståndarna från Småland.

När matchen väl var i gång var det KFF som tog ledningen genom Charlie Rosenqvist.

Blåvitt lyckades kvittera i slutet av den första halvleken. Tobias Heintz svarade för målet.

Den andra halvleken förblev mållös och IFK Göteborg var fortfarande segerlösa i allsvenskan.

Blåvitt ställs härnäst mot Gais meda KFF tar emot Elfsborg.