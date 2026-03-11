Ny skada för Abukar – karriären i fara: ”Finns en risk”

Aydarus Abukar tvingades av skadad i Örgrytes träningsmatch mot Landvetter IS.

Nu står det klart att 23-åringen tvingas till operation.

Karriären kan vara i fara för den centrale mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Aydarus Abukar fick fjolåret förstört av knäproblem och i Örgryte IS träningsmatch mot Landvetter IS under gårdagen tvingades han kliva av skadad.

Det är samma menisk som skapar problem för honom nu. På fredag väntar operation och karriären kan vara i fara berättar han.

– Det finns en risk att jag inte kommer kunna spela fotboll efter den här operationen, så är det, men det är inget vi vet nu, säger han till GP och fortsätter:

– Så nu kör jag på med rehaben, lägger tankarna åt sidan och fokuserar på knäet fullt ut. Sedan får man ta beslut (om karriären) när dagen kommer. Det är inget jag avgör nu.

23-åringen har kontrakt med Öis över den här säsongen.