Nya siffror – BK Häcken bäst i serien på unga spelare

BK Häcken är bäst i allsvenskan på att ge unga spelare chansen.

Det visar siffror som statistikplattformen CIES tagit fram.

19,3 procent. Så stor andel av den totala speltiden har BK Häcken gett till spelare yngre än 21 de senaste fem säsongerna. Därmed är Göteborgsklubben bäst i allsvenskan på att ge unga talanger chansen, enligt statistikplattformen CIES.

Det är dock med små marginaler som Häcken håller i den utmärkelsen. Andraplacerade Hammarby är endast en dryg procentenhet bakom, på 17,9 procent. Den klassiska talangfabriken Brommapojkarna är trea på listan med 16,3 procent.

En anmärkningsvärd detalj är att Häcken samtidigt har gett mycket speltid till det äldre gardet. Under de senaste fem säsongerna har andelen spelare över 29 utgjort hela 38,8 procent av speltiden. Endast Djurgården, AIK, Malmö FF och Halmstad är bättre i den kategorin.

Häcken har dock en bit upp till Europas mest ungdomsvänlig lag, nämligen Nordsjælland. U21-spelare har utgjort hela 44,7 procent av speltiden i den danska storklubben under de senaste fem säsongerna.

Det är nästan tio procentenheter bättre än slovakiska Zilina som är två i Europa. Häcken återfinns först på plats 26. Sämst i Europa är de italienska mästarna Napoli. Sedan säsongen 2020/21 har blott två U21-spelare fått chansen i napolitanarnas A-lag.

I botten av den allsvenska listan återfinns Degerfors. Värmlänningarna har endast allokerat 6,1 procent av speltiden de senaste fem säsongerna till spelare under 21, vilket motsvarar totalt 15 spelare.

Hela listan för allsvenskan:

BK Häcken – 19,3 procent

Hammarby IF – 17,9

IF Brommapojkarna – 16,3

Mjällby AIF – 14,2

IFK Göteborg – 13,4

Västerås SK – 11,8

IF Elfsborg – 11,3

AIK – 10,0

Gais – 9,4

Djurgårdens IF – 9,0

IK Sirius – 8,7

Kalmar FF – 7,8

Malmö FF – 7,5

Halmstads BK – 6,9

Örgryte IS – 6,6

Degerfors IF – 6,1