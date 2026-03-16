Nya tuffa verkligheten för Djurgården: ”Det suger”
Efter Djurgårdens uttåg mot Hammarby i går står det klart att Europadrömmen gått i kras.
Därmed får laget inte chansen att upprepa succén från i fjol våras.
– Klart det suger, säger Jacob Rinne.
– Det är jäkligt synd, vi har truppen för att spela två matcher i veckan, konstaterar Piotr Johansson.
Missad chans till cuptitel, ny tung derbyförlust mot Hammarby och så bommad möjlighet till Europa i sommar.
Det var ingen rolig gårdag för Djurgården.
