Nya tuffa verkligheten för Djurgården: ”Det suger”

Efter Djurgårdens uttåg mot Hammarby i går står det klart att Europadrömmen gått i kras.

Därmed får laget inte chansen att upprepa succén från i fjol våras.

– Klart det suger, säger Jacob Rinne.

– Det är jäkligt synd, vi har truppen för att spela två matcher i veckan, konstaterar Piotr Johansson.

Missad chans till cuptitel, ny tung derbyförlust mot Hammarby och så bommad möjlighet till Europa i sommar.

Det var ingen rolig gårdag för Djurgården.