Nye Bajen-stjärnan vågar prata om att vinna skytteligan igen 

STOCKHOLM. Nikola Vasic är sparkapitalet som drömt om SM-guld med Hammarby sedan barnsben.

Efter mardrömsskadan ser fjolårets allsvenska skyttekung fram emot 2026 med stora förväntningar.

– Nu gäller det att prestera, för jag är är här för att ge klubben en massa mål och ge tillbaka till supportrarna. Det känns faktiskt overkligt att äntligen få spela i rätt färger, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I somras fick Nikola Vasic igenom sin drömflytt till Hammarby, detta efter att sedan säsongsavslutningen med BP 2024 skadat korsbandet.

Det blev ett par inhopp i höstas, men det är under 2026 som Vasic på allvar ska blomstra i sin favoritklubb.

– Jag har sett fram emot nästa säsong ganska länge. Jag ville komma tillbaka snabbt från skadan, men samtidigt inte riskera något. Det viktigaste har varit att hitta tillbaka till formen och komma in i försäsongen med samma förutsättningar som alla andra. I höstas satt jag på bänken i sex, åtta eller tio matcher men jag hade på tok för lite träningar i benen, det gick inte att jämföra med de andra spelarna. Snacket med Kim Hellberg var att de matcher jag spelade i skulle jag bara njuta, hitta glädje i och sedan ta sikte på försäsongen 2026. Det känns skitkul att gå in i försäsongen, vi startar ju igen redan 4 januari.

Är du lika bra nu som när du vann skytteligan 2024?

– Det är svårt att säga. I mitt huvud känner jag att jag är det. Varje vecka känner jag att jag rör mig bättre kontra för en månad sedan. Jag kommer från en långvarig skada och det viktigaste är att komma in i försäsongen skadefri, därefter kommer formen att hittas.

Kan du upprepa skytteliga-bedriften från 2024 kommande säsong tror du?

– Om jag gjort det tidigare så varför skulle jag inte kunna göra det igen? Jag har en målsättning, men det är inte där fokus ligger. Som sagt, när jag hittar tillbaka till formen kommer det komma av sig självt.

Vasic tror inte på 4-4-2: ”Inte så vi vill spela fotboll”

I intervjun nämnde Vasic tränaren Kim Hellberg, som nu lämnat för Middlesbrough. Ersättaren Kalle Karlsson blev presenterad under måndagen, ett namn som Vasic har god kännedom kring.

– Jag har en väldigt bra bild av Kalle av det jag sett sedan tidigare. Jag har mött honom genom åren och jag tycker alltid att hans lag spelat en fotboll med mycket skapade lägen, gjorda mål och en aggressiv press. Jag är bara positivt inställd och jag är faktiskt väldigt glad att han är i Bajen.

Hur ser du på din roll i Bajen, spela ensam nia eller ihop med någon, typ Paulos Abraham?

– Paulos och jag hade passat bra ihop men då tappar vi en spelare på mitten och 4-4-2… det blir väl då att slå långbollar på mig och nicka ner till Paulos, det är inte så vi vill spela fotboll. Beroende på matchbild kanske vi inte behöver en stor nia, det är väl lite att anpassa efter motstånd, säger Vasic och fortsätter:

– Jag föredrar nog ensam nia och att kanske Paulos utgår till vänster där vi kan hitta ett samarbete. Jag ska ju vara i boxen, inget annat. Vi vill inte slå långbollar från målvakt, men felvänd vinner jag nio bollar av tio, vilket gör att motståndarna inte kan lämna mig ensam med bara en back. Som ensam nia ska jag dra på mig deras backar, och göra mål.

Paulos Abraham. Foto: Bildbyrån

”Vi har en otrolig offensiv, en otrolig trupp”

På kanterna runt Vasic finns då förslagsvis Montader Madjed till höger och nyss nämnde Abraham till vänster – och så Nahir Besara som tia bakom. När FD nämner namn efter namn skrattar Vasic till.

– Vi har en otrolig offensiv, en otrolig trupp. Vi har hur många bra spelare som helst, utbrister 34-åringen.

Ni ses också som kanske den stora guldfavoriten just nu, hur ser du på det trycket inför nästa säsong?

– Det har väl att göra med klubbens två senaste år där det blivit två raka andraplaceringar. Nu byggs också förväntningarna upp, man vill hela tiden bli bättre. Det är 25 år sedan senaste SM-guldet och att få vinna guld med Hammarby hade varit en dröm för mig. Att bara vara i Hammarby är en dröm, det känns magiskt. Jag hade inte kunnat önska mig mer av min karriär. Nu gäller det att prestera, för jag är är här för att ge klubben en massa mål och ge tillbaka till supportrarna. Det känns faktiskt overkligt att äntligen få spela i rätt färger, det är helt magiskt.