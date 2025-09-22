Nyman historisk – har tangerat Peking-rekord

Christoffer Nyman är historisk.

Detta i och med kvällens framträdande mot AIK.

Med kvällens match så tangerar han rekordet för flest allsvenska matcher i IFK Norrköping.

Christoffer Nyman är på många sätt historisk och ikonisk i IFK Norrköping.

Från och med ikväll så är han historisk i klubben på ytterligare ett sätt.

Christoffer Nyman stod inför kvällens match mot AIK på 320 allsvenska framträdanden i klubben, men i och med kvällens start är han nu uppe på 321 framträdanden.

Detta göra att han tangerar Åke Åke ”Bajdoff” Johanssons rekord för flest allsvenska matcher i klubben.

Med andra ord krävs bara en match till för att Nyman ensam ska ha rekordet, han kan således slå rekordet i nästa omgång mot BK Häcken.

Totalt har det blivit 108 mål och 31 assist i allsvenskan för Totte under alla sina framträdanden.