Obrydd kring favoritskapet: ”Vi har en del taktiska utmaningar”

AIK har ännu inte förlorat i allsvenskan.

Under söndagseftermiddagen ställs man mot nykomlingarna Öster – i en match där man är storfavoriter.

– Vi har en del taktiska utmaningar vi måste träffa rätt i på söndag, säger huvudtränare Mikkjal Thomassen till FotbollDirekt.

Efter tre allsvenska matcher står AIK på sju poäng. Detta efter att man så sent som i måndags spelade 0-0 mot Malmö FF i en tidig allsvensk toppmatch. Av de tre matcherna de svartgula har spelat tog man färst poäng mot de regerande mästarna.



– Vi har analyserat den ganska hårt och haft ett långt videomöte med spelarna idag (torsdag). Vi ser mycket positiva saker, försvarsspelet som vi hade förut ser väldigt avgörande ut för våra resultat. Vi är nöjda med pressen bortsett ett par utmaningar, de (Malmö FF) är ett duktigt och skickligt lag med bollen. Det är ett par taktiska detaljer som vi har sett på och som vi tycker att vi kan bli ännu bättre på. Det är ett par gånger de släpper bollen på insidan av oss i sitt uppbyggnadsspel i fas ett, det har vi kollat på. Sedan har vi sett mycket på det här trycket vi får in i boxen, där vi får in många spelare i många sekvenser. Vi får anfalla med den kraften vi önskar i många sekvenser men vi ser fortfarande att det finns kliv att ta. På många parametrar är det vår bästa match så här långt, säger Thomassen efter torsdagens träning.



Senare idag väntar som sagt Öster på bortaplan i en match där AIK, i form av allsvensk trea förra året, anses vara storfavoriter mot de allsvenska nykomlingarna. Det är i sin tur ingenting Mikkjal Thomassen vill lägga någon vikt vid.



– Jag tror att det är viktigt att förstå att dynamiken inne på Karlberg, till skillnad från hur den framställs i media, är två helt olika saker. Det vi måste fokusera på är att förbättra oss och vara bra på det vi kallar fundamentals, som vi alltid ska vara bra på. Det handlar om kraft, intensitet, presspel och duellspel. Det måste vi vara bra på mot Öster. De har gjort många imponerande matcher under försäsongen.



Thomassen fortsätter:



– De gjorde en bra match mot Norrköping under delar av matcher och de gjorde en väldigt stark match mot Häcken. Jag var väldigt imponerad av Halmstad i måndags men Öster har visat att de är ett lag med stor kraft när de kontrar och det går snabbt framåt. Vi har en del taktiska utmaningar vi måste få träff på på söndag. Vi är mer upptagna av att vara fokuserade och precisa i vår ingång till matchen, sedan är det inte viktigt för oss att vara favoriter eller inte. Poängen här (mot Öster) blir svåra att få tag på och vi måste vara ödmjuka och förberedda oss på att göra vårt bästa för att göra en bra match.

”Kommer att se rotationer”

Under slutet av torsdagens träning spelade AIK matchspel över nästan hela planen. I det ena laget spelade så gott som samtliga startspelare mot Malmö. Huruvida det blir samma uppställning mot Öster vill inte Thomassen svara på.

– Vi försöker att inte säga allt för mycket om startelvor och vi beslutar inte heller så tidigt som idag. Vi kommer in i ett tufft matchprogram den närmsta månaden där man kommer att se rotationerna. Det är också väldigt tajt konkurrens om många positioner men vi tycker att den startelvan som spelade gjorde en väldigt bra prestation. Nu handlar det om att vi måste mobilisera krafterna inför söndagen, om det blir med samma elva… Det är något som vi sitter och diskuterar i tränarrummet, avslutar Mikkjal Thomassen.



Matchen mellan Östers IF och AIK har avspark vid 14.00 på Visma arena.