Officiellt: Berglund ny sportchef i Malmö FF

Philip Berglund lämnade som chefsscout i Hammarby.

Nu har han presenterats som ny sportchef i Malmö FF.

Philip Berglund tog över rollen som chefsscout i Hammarby IF sedan årsskiftet. I veckan sade 34-åringen upp sig.

Nu har Berglund presenterats som ny sportchef i Malmö FF.

– Malmö FF är Sveriges genom tiderna mest framgångsrika förening och jag ser en enorm potential till att det ska fortsätta vara så. Med min bakgrund i de klubbar jag varit i förut, där jag jobbat med spelarutveckling för att nå sportslig framgång och stärkt ekonomi, är det en fantastisk möjlighet att få komma till Malmö som både har en akademi som år efter år som utses till Sveriges bästa och en av Allsvenskans starkaste trupper, säger Berglund på MFF:s hemsida.

Fotbollschef Daniel Andersson:

– Det är en viktig rekrytering för föreningen och det har varit en omfattande process. Även om vi tidigt kände att Philip Berglund var rätt person har vi pratat med många olika kandidater för att ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi är glada att nu ha nått en överenskommelse med honom.

Berglund har tidigare varit verksam i klubbar som Vasalund, HTFF och Brommapojkarna.