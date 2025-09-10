IF Brommapojkarna säkrar upp Oskar Jarde.

17-åringen har skrivit på ett A-lagskontrakt med klubben.

– Vi har en stark tro på honom och ser fram emot att följa honom i herrlaget, säger sportchef Philip Berglund.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

IF Brommapojkarna meddelar denna onsdagskväll att man säkrar upp 17-årige Oskar Jarde.

Stockholmsklubben och talangen är överens om ett A-lagskontrakt och mittfältaren flyttas även upp i klubbens A-lag.

– Jarde kommer via DFF-vägen och har gjort det väldigt bra i både träning och match med P19 under året. Han har också varit med A-laget en del och gjort det så pass bra att vi nu flyttar upp honom permanent till vårt A-lag. Vi har en stark tro på honom och ser fram emot att följa honom i herrlaget, säger sportchef Philip Berglund.

Den här säsongen står han noterad för två mål på 22 framträdanden i klubbens P19-lag.