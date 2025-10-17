Officiellt: Christoffer Nyman förlänger med Norrköping

Han är klubbens största fanbärare i modern tid.

Nu har Christoffer Nyman förlängt sitt kontrakt med IFK Norrköping.

– IFK Norrköping är mitt andra hem och familj. Jag har haft stjärnan på bröstet i hela mitt liv, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Han har gjort flest matcher någonsin i IFK Norrköping och är klubbens stora fanbärare.

Nu har Christoffer Nyman, 33, förlängt sitt kontrakt med ”Peking” – fram till 2030. Det meddelar Norrköping på sin hemsida under fredagen.

– När vi började prata om framtiden och jag fick ett förslag om längden blev jag lite paff… Jag känner en enorm uppskattning. Jag är både hedrad och tacksam. Jag har så mycket kärlek till klubben och att få den tillbaka är så stort för mig, säger Nyman i ett uttalande och fortsätter:

Om det faktum att ”Totte” Nyman nu är klubbens meste spelare genom alla tider säger han:

– Det är galet. Jag har aldrig ens tänkt tanken på det… Drömmen, när man stod där på läktaren och spelade i unga år, var ju att någon gång få spela i A-laget och kanske få göra ett mål, men att nå en sån milstolpe känns overkligt. Jag tror jag kommer landa i det mer efter karriären. Nu är jag mer inne i en bubbla”.

IFK Norrköpings tränare, Martin Falk:

– Det blir inte större än så. Att bara få vara med om det han gör och fortsätter göra för klubben är stort. Det här skickar bra signaler för klubbens arbete in i framtiden. Det här ger också laget en stor trygghet, säger han i ett uttalande.

”Pekings” klubbchef, André Skagervik:

– Tottes betydelse för IFK Norrköping går inte att sammanfatta i ord. Som en av våra största genom tiderna vill vi att han ska få möjligheten att avsluta karriären i klubben, där han gång på gång har varit med och skrivit ny historia. FIFA:s regelverk begränsade oss att kunna erbjuda ett livslångt kontrakt så vi förlänger här så långt vi kan. Det känns som en självklarhet – med tanke på vad ”Totte” betyder och kommer att fortsätta betyda för vår förening, säger han.