Officiellt: Degerfors förlänger med assisterande tränartrio

Degerfors IF säkrar kontinuitet i ledarstaben.

Tobias Solberg, Marwan Salman och Rebaz Hassan har skrivit nya avtal till 2028.

Efter att huvudtränaren Henok Goitom nyligen förlängt sitt kontrakt, fortsätter Degerfors att bygga långsiktigt.



Klubben meddelar nu att assisterande tränarna Tobias Solberg, Marwan Salman och Rebaz Hassan stannar till och med 2028.

Sportchefen Patrik Werner lyfter fram vikten av stabilitet i ledarstaben.

– Vi har fått en tydlig struktur och en helhet som fungerar bra. Teamworket i vardagen är väldigt starkt, säger Werner till klubbens hemsida.

Även Goitom betonar trions betydelse för klubbens utveckling.

– De är vitala delar av vägen framåt med sin kompetens, dedikation och lojalitet, säger han.

Degerfors ligger för närvarande på åttonde plats i allsvenskan efter sex omgångar.