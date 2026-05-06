Officiellt: Djurgården lånar ut talangen till Ettan-klubb

Melvin Vucenovic Persson lämnar Djurgården.

19-åringen lånas ut till Vasalund i division ett.

Under onsdagen meddelar Djurgårdens IF att Melvin Vucenovic Persson lånas ut. 19-åringen ansluter till Ettan-klubben Vasalund IF på ett avtal över resten av säsongen.

– Det känns jättekul att få komma till ett så pass bra lag i division 1 och få känna på seniornivån. Samtidigt finns jag ju tillgänglig för Djurgården och kan kallas tillbaka om det behövs framöver, säger Vucenovic Persson på Djurgårdens hemsida.

Vasalunds sportchef Azad Budak om nyförvärvet.

– Melvin är en dynamisk spelare som trivs bäst i en roll där han får bidra både offensivt och defensivt. Hans styrkor ligger i hans löpvilja, bollbehandling och förmåga att läsa spelet, vilket gör honom användbar i många lägen.

Den 19-årige vänsterbacken noteras för ett tävlingsframträdande i Djurgårdens A-lag.