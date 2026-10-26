Officiellt: Gais klara med Zaal

Gais har bekräftat värvningen av Timo Zaal.

Den 22-årige nederländaren skriver på för fyra år.

– Han kommer att göra oss bättre både på kort och lång sikt, säger Magnus Sköldmark.

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Nu är det officiellt. Gais meddelar på sin hemsida att Timo Zaal ansluter från finska TPS Åbo inför nästa säsong. Mittfältaren har skrivit på ett fyraårskontrakt, och enligt Expressen betalar Gais 2,2 miljoner kronor för honom.

– Timo är en spelare som vi har scoutat intensivt under en tid. Det är en skicklig fotbollsspelare med spännande offensiva egenskaper i kombination med hårt arbete. Han är en 8:a i vårt system och kommer att göra oss bättre både på kort sikt och på lång sikt, säger den tekniske direktören Magnus Sköldmark.

Zaal beskriver själv sin spelstil så här:

– Jag är en mittfältare som tycker om att ha bollen, spela framåt och skapa målchanser för laget. Jag gillar att utmana motståndare, samarbeta med mina lagkamrater och slå passningar som kan göra skillnad.

Nederländaren fostrades i Heerenveen och kom till TPS Åbo inför den här säsongen.