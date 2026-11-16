Tyskland krossade Nederländerna med 5–0 i den avslutande gruppmatchen i Nations League.

Florian Wirtz gjorde två av målen.

Därmed är Klopps lag klart för nästa års slutspel.

Foto: Bildbyrån

Tyskland behövde vinna mot Nederländerna för att vara säkra på en plats i nästa års slutspel.

Förbundskaptenen Jürgen Klopp, som tog över inför hösten, har inte fått någon drömstart. Men nu ser det ut att lossna.

Svenske Glenn Nyberg var huvuddomare i matchen.

Efter dryga halvtimmen sköt Tysklands Derry Scherhant i stolpen. Tio minuter senare fick han revansch, när han smällde in 1–0 i krysset. Det var hans första mål i landslaget, i bara hans fjärde landskamp.

I andra halvlek rann det iväg. En kvart in i halvleken satte Florian Wirtz 2–0 med ett distansskott, och strax därefter utökade Nico Schlotterbeck 3–0. Bara minuter senare satte Wirtz sitt andra mål för kvällen, 4–0.

Med ungefär en kvart kvar gjorde RB Leipzigs Brajan Gruda till 5–0.

I och med storsegern kliver Tyskland om Nederländerna och vinner gruppen på samma antal poäng, men bättre inbördes möten.