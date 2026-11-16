Inter är redo att sälja Luis Henrique i januari, enligt uppgifter.

Klubben vill ha omkring 25 miljoner euro för brasilianaren.

Pengarna ska användas till tränaren Cristian Chivus två önskevärvningar.

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Inter har den bredaste truppen i Serie A och ses som favorit till ligatiteln. Men tränaren Cristian Chivu vill ändå förstärka laget, inte minst eftersom konkurrenterna Milan, Juventus och Roma förbereder egna värvningar. Enligt Goal har klubben svarat att det först måste frigöras plats i truppen.

Den spelare som ligger närmast till hands att sälja är Luis Henrique. Brasilianaren kom från Marseille för drygt ett år sedan, men har aldrig slagit sig in i laget. Han inledde säsongen som alternativ till Andy Diouf, föll ytterligare i hierarkin efter en skada och ligger nu även bakom Djed Spence.

Inter lyssnade på bud redan i slutet av sommaren, då Roma var närmast att värva honom. Nu vill klubben ha ungefär samma summa, cirka 25 miljoner euro plus bonusar. Även Bournemouth, som hörde av sig i augusti, ska fortfarande följa honom.

Om försäljningen går igenom kan Chivu få två förstärkningar. Han vill ha en mittback som är specialist på att markera, och direkt efter derbyt bad han om en femte anfallare. Den begäran sa klubbpresidenten Giuseppe Marotta nej till för några dagar sedan. Det kan i stället bli en mångsidig offensiv spelare som kan spela både centralt och på kanten och som har den spetsen i en-mot-en-situationer som Inter länge saknat.