BP kommer med ett glatt besked under tisdagen.

Julia Laukström stannar i klubben.

Hon stannar över 2028.

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Julia anslöt till BP från Bollstanäs SK under sommaren 2025. Hon var en stor del i BP:s poängrekord i år och har bestämt sig för att stanna. Hon förlänger kontraket över säsongen 2028.

– Jag trivs väldigt bra här. Vi har gjort en rekordsäsong och det finns mycket att bygga vidare på. Nu ser jag fram emot att fortsätta utvecklas och ta nästa steg med det här laget, säger Julia Laukström.

Sportchef Staffan Jacobsson:

– Lauken har under året blivit bättre och bättre. Det känns bra att ha henne med i ytterligare två år.