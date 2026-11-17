Juventus har Barcelonas Alejandro Balde som förstaval på vänsterbacksplatsen, enligt uppgifter.

Den italienska klubben vill låna spanjoren i sex månader.

Men Barcelona ska helst vilja sälja.

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Juventus väntas förstärka truppen i januari, och en ny vänsterback står högt upp på listan. Enligt Corriere dello Sport är Barcelonas Alejandro Balde klubbens förstahandsval. Juventus hoppas kunna låna 23-åringen under resten av säsongen.

Även Gazzetta dello Sport har tidigare beskrivit Balde som en drömvärvning för Juventus. Enligt Corriere dello Sport föredrar klubben honom framför Manchester Citys Rayan Aït-Nouri, Bolognas Juan Miranda och Tottenhams Destiny Udogie.

Det kan dock bli svårt att få till ett lån. Barcelona öppnade nyligen för att sälja Balde, enligt transferexperten Matteo Moretto, och enligt Sport vill klubben ha 40 miljoner euro för ytterbacken. Ett lån ska inte vara särskilt troligt om det inte ingår en köpoption.

Balde har haft en tung höst under Hansi Flick. Redan i början av november rapporterade Mundo Deportivo att han var öppen för att lämna klubben för att få mer speltid. Han har kontrakt till 2028 och har tidigare även kopplats ihop med Manchester United och Roma.

På längre sikt är Atalantas Lorenzo Bernasconi Juventus huvudmål inför säsongen 2027/28. Klubbarna har redan pratat i somras, då Atalanta ska ha begärt närmare 30 miljoner euro. Bernasconi förlängde dock sitt kontrakt med Atalanta i går. Om Juventus inte har råd med honom i januari är planen att låna Balde och sedan ta upp samtalen med Atalanta igen efter säsongen.