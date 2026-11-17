Svenska Fotbollförbundet tar ställning inför Fifas presidentval 2027.

SvFF ställer sig bakom Uefas kandidat Philippe Diallo – som utmanar Gianni Infantino om posten.

Foto: Bildbyrån

Svenska Fotbollförbundet ställer sig bakom Uefas kandidat Philippe Diallo inför presidentvalet i Fifa 2027. Det innebär att SvFF vill se fransmannen ta över posten från den hårt kritiserade Gianni Infantino, som sedan tidigare har meddelat att han kandiderar för omval.

Philippe Diallo är ordförande för det franska fotbollförbundet och har Uefas stöd i valet. Nu meddelar även SvFF att förbundet står bakom hans kandidatur.

SvFF:s ordförande Simon Åström förklarar beslutet i ett pressmeddelande.

– Vi tror att Philippe Diallo kan vara en enande kraft för den internationella fotbollen. Han delar ambitionerna i det reformpaket för stärkt styrning av Fifa som vi inom Uefa har arbetat fram, säger Åström och fortsätter:

– Vi har alltid haft ett gott samarbete med honom och uppfattar honom som en ödmjuk och bra ledare. Vi har tidigare varit tydliga med att vi vill se en förändring på presidentposten i Fifa och att det behövs reformer för att Fifa ska återvinna den respekt och trovärdighet som behövs för att leda den globala fotbollen. Vi tror att Philippe Diallo är en stark kandidat för detta.

Utöver Diallo och Infantino har även schweizaren Ramon Vega och japanen Kozo Tashima meddelat att de kandiderar till presidentposten.

Valet äger rum den 18 mars 2027 i Rabat, Marocko. I morgon, onsdag, är sista dagen att nominera kandidater.