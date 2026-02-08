Officiellt: Hansen klar för Brommapojkarna

Brommapojkarna har säkrat en offensiv förstärkning inför allsvenskan.

Den 23-årige norrmannen Mads Hansen är klar för klubben efter en sejour i Brann.

– Det ska bli väldigt kul, säger Hansen i ett uttalande till klubben.

Foto: Bildbyrån





Brommapojkarna fortsätter att bygga inför den kommande säsongen. Under fredagen bekräftade klubben att Mads Hansen ansluter från norska Brann.

En bidragande orsak till valet av BP är bekantskapen med Victor Lind, som Hansen tidigare spelat tillsammans med i Midtjylland.

– Jag känner Victor sedan tidigare, vi spelade tillsammans i Midtjylland, och jag har bara hört positiva saker om klubben och sättet man arbetar på, säger han.

Hansen menar att BP:s sätt att spela passar honom väl.

– Jag tror att spelstilen kommer att passa mig bra och jag ser verkligen fram emot att bidra till laget. Det ska bli väldigt kul att lära känna alla i och runt klubben samt att komma igång med fotbollen.

Även sportchefen Sean Sabetkar är nöjd med värvningen.

– Mads har tidigare visat att han håller hög kvalitet både i Danmark och Norge på högsta nivå. Det är glädjande att en spelare med hans profil ser BP som ett naturligt och bra steg i sin fortsatta utveckling, och det är samtidigt ett kvitto på det arbete som tidigare lagts ned i klubben, säger han.

Hansen är fostrad i Midtjylland, gick vidare till Nordsjälland och flyttade därefter till Eliteserien. I Brann blev det totalt fem mål på 35 matcher.