Officiellt: Herman Johansson lämnar Mjällby

Herman Johansson var en av nyckelspelarna när Mjällby tog SM-guld i år.

Nu lämnar 28-åringen allsvenskan för spel i MLS och FC Dallas.

Foto: Bildbyrån





Mjällby AIF tappar en av sina mest tongivande spelare från guldåret 2025.



Under tisdagen presenterades Herman Johansson som ny spelare i MLS-klubben FC Dallas. Kontraktet är skrivet över säsongen 2028/29.

– Jag kände direkt, när jag mötte Eric Quill och Andre Zanotta, att allt var på toppnivå. De kändes väldigt tävlingsinriktade och drivna att vinna, och det är även så jag känner. Jag vill ge FC Dallas-fansen fantastiska ögonblick och visa all min passion och glädje på planen, säger Johansson till FC Dallas hemsida.

Enligt tidigare uppgifter från Sky Sports landar övergångssumman på omkring 11 miljoner kronor.



Totalt blev det 136 matcher, 17 mål och 15 assist i Mjällby för Herman Johansson. Tidigare i höst gjorde han även landslagsdebut.



Artikeln uppdateras.



