Officiellt: Jallow är tillbaka i IFK Göteborg

Efter flera år utomlands är Alexander Jallow tillbaka i IFK Göteborg.

Klubben bekräftar att ytterbacken återvänder på ett tvåårskontrakt.

– När möjligheten att komma tillbaka dök upp var beslutet enkelt, säger han till klubbens hemsida.

Alexander Jallow slog igenom i IFK Göteborg under åren 2020 till 2022 och blev snabbt en publikfavorit innan flytten till italienska Brescia. Nu står det klart att 27-åringen vänder hem till Blåvitt. Avtalet mellan parterna sträcker sig över två säsonger.



– Blåvitt är en klubb som betyder väldigt mycket för mig. När möjligheten att komma tillbaka dök upp var beslutet enkelt, säger Jallow i ett uttalande på klubbens hemsida.



I somras blev han klubblös efter att den italienska klubben Brescia gått i konkurs, vilket innebär att han nu ansluter som bosman.

– Tiden utomlands har gett mig värdefull erfarenhet. Jag har utvecklats mycket, spelat på flera positioner och anpassat mig till olika spelsystem, vilket gjort mig till en mer komplett spelare, säger Jallow.

IFK Göteborgs sportchef Hannes Stiller är nöjd med värvningen.



– Alex vet vad som krävs för att spela i den här klubben. Vi har följt honom under tiden i Italien och haft en bra dialog. Det här är en spelare i rätt ålder, med rutin och stark koppling till IFK Göteborg, säger Stiller.

Under sin första sejour i IFK Göteborg spelade Jallow över 100 tävlingsmatcher och var med om att vinna svenska cupen 2020.

