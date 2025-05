Officiellt: Johan Lager får ny roll i Brommapojkarna

Förra veckan meddelade Hammarby att Johan Lager lämnar sin post som sportchef.

Nu har han gjort klart med ett nytt jobb.

Under tisdagen meddelar Brommapojkarna att han vänder hem till klubben.

– Min ambition är såklart att hjälpa BP att bli ännu bättre, säger Lager till sin nya klubb.



Efter nära 15 år i Hammarby har Johan Lager lämnat sin post som sportchef för damerna.



Beskedet kom under förra veckan, varpå Lager själv berättade följande för Hammarbys hemsida:



– Jag är stolt över min tid i Hammarby och de framgångar vi har uppnått. Under mina nära 15 år i klubben har jag varit med och startat både pojk- och flickakademin som i dag är i topp i Sverige. Jag har varit delaktig i damlagets resa från Elitettan till cup-guld och SM-guld samt till gruppspel i Champions League med matcher mot Barcelona och Manchester City. Det har varit fantastiskt att få uppleva och bidra till den här utvecklingen. På många sätt har jag uppnått de mål vi satt tillsammans i Hammarby, och när klubben nu är inne i ett förändringsarbete känns det rätt att låta andra ta arbetet vidare. Så stort tack för dom här åren till alla kollegor, spelare, ledare, sponsorer och supportrar, sade Johan Lager.



Sedan dess har det spekulerats kring var 52-åringen kommer att hamna härnäst. Enligt FD:s uppgifter visade Newcastle United intresse för Lager och den engelska klubben ska även ha hört sig för kring Bajens förre sportchef.



Nu står det dock klart vad nästa jobb blir för Lager. Han vänder hem till Brommapojkarna efter 20 år och kommer att stärka upp klubbens pojkakademi med ansvar för scouting och rekrytering.



– Jag har jobbat med Johan i tolv år tidigare och är väldigt glad över att få göra det igen. Framför allt är jag stolt att han väljer att vara en del av den resa vi gör med BP just nu. I Johan får vi en hårt arbetande, lojal och mycket fotbollskunnig person som verkat inom stockholmsfotbollen i över 35 år, säger BP:s klubbdirektör Peter Kleve i ett uttalande.



Johan Lager själv:



– Känns otroligt roligt att få komma tillbaka till BP. Jag har en stor passion för ungdomsfotboll och att få verka i en miljö med så mycket talang är en ynnest. Min ambition är såklart att hjälpa BP att bli ännu bättre. Nu är jag riktigt sugen på att få komma igång och få arbeta med en av Sveriges främsta akademier, säger han på BP:s hemsida.



