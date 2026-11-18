Simon Sandberg har skrivit på ett nytt kontrakt med Sirius som gäller över säsongen 2027.

”Jag är både glad och stolt över att få fortsätta här”, säger han.

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Simon Sandberg anslöt till IK Sirius i slutet av försäsongen 2025 och har hittills spelat 40 tävlingsmatcher för klubben. Nu förlänger han.

– Det känns väldigt bra och jag är både glad och stolt över att få fortsätta här i Sirius. Jag trivs otroligt bra i klubben, med laget och människorna runt omkring. Jag är inne på mitt andra år här nu och känner att klubben har något väldigt spännande på gång. Vi avslutade förra året på ett fint sätt och har byggt vidare på det den här säsongen. Jag känner fortfarande en stor motivation och hunger att vara med och fortsätta utveckla det vi har byggt upp tillsammans, säger Sandberg på klubbens hemsida.

Med två omgångar kvar av allsvenskan jagar Sirius guld.

– Det är två väldigt spännande omgångar kvar och vi har något roligt att spela om. Vi har satt oss i ett bra läge under säsongen och nu handlar det om att gå ut på planen med energi, glädje och ha en stor tro på det vi gör, då vet jag att vi kommer prestera bra och att poängen kommer komma. Vi ska avsluta starkt och förhoppningsvis kunna summera säsongen med något riktigt bra tillsammans.

Chefen för herrlaget, Jonathan Ederström, är nöjd med förlängningen.

– Efter en oturlig start på 2026 så har Simon vuxit in i det mer och mer ju längre säsongen har gått. Han har en god tillgänglighet, tränar bra och när han fått chansen i match så har han gång på gång visat vilken duktig spelare han är. Utöver bidraget på planen så har han en personlighet som är viktig för vår grupp och därför känns det väldigt bra att vara i mål med en förlängning över 2027.

På söndag väntar Djurgården, och sedan avslutas säsongen borta mot IFK Göteborg.