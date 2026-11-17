Manchester United-talangen JJ Gabriel bekräftar att han lämnar klubben.

Det gör 16-åringen i en video på Instagram.

– Tack för allt, säger han.

Foto: Alamy

Det har länge varit en dåligt bevarad hemlighet, och nu är det officiellt. JJ Gabriel lämnar Manchester United, vilket han själv bekräftar i en video på Instagram.

– Ni har gett mig ögonblick som jag alltid kommer att bära med mig. Till alla tränare, alla medarbetare, mina lagkamrater och alla som stöttat mig: tack, säger Gabriel, och fortsätter:

– Tack för att ni trodde på mig och hjälpte mig att utvecklas. När jag nu påbörjar nästa kapitel kommer Manchester United alltid att vara en del av min historia.

Han hann aldrig debutera i A-laget, men var nära. När Gabriel bestämde sig för att lämna kom beskedet som en chock för Uniteds ledning, eftersom dåvarande tränaren Michael Carrick planerade att ta ut talangen, som tidigare fått smeknamnet ”Kid Messi”, till ligacupmötet mot Brighton.

Flera europeiska storklubbar har jagat honom. Bayern München, Real Madrid och Barcelona har kopplats ihop med honom, och nu ser det ut att bli Real Madrid.

Enligt samstämmiga uppgifter är Gabriel överens med den spanska klubben, och bara detaljer återstår. Övergången väntas presenteras inom de närmaste dagarna.