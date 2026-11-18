Bournemouths Eli Junior Kroupi väntas inte lämna klubben i januari, enligt uppgifter.

Anledningen är att lagkamraten Alex Scott ser ut att säljas för en jättesumma.

Och när fransmannen väl flyttar ska han helst lämna England.

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Spekulationerna kring Bournemouths stortalang Eli Junior Kroupi har tagit fart igen inför januarifönstret.Redan i somras ryktades fransmannen bort från ”The Cherries”, men det blev ingen flytt. Han valde själv att stanna, och klubben var inte heller särskilt villig att släppa 20-åringen.

Enligt transferjournalisten David Ornstein blir det heller ingen flytt i vinter. Huvudskälet är att lagkamraten Alex Scott väntas lämna klubben för en stor summa, och Bournemouth vill inte tappa båda.

Arsenal ska länge ha varit intresserat av Kroupi, men enligt Ornstein föredrar han en flytt utomlands. Barcelona och Paris Saint-Germain nämns som möjliga destinationer.