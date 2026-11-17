Sverige avslutar Nations League-hösten borta mot Polen i Wrocław.

Graham Potter har gjort sju förändringar, och Alieu Njie debuterar från start.

Ställningen: 1-1

Foto: Bildbyrån

Sverige har redan säkrat gruppsegern och uppflyttningen till A-divisionen. I kväll spelar Blågult för att avsluta hösten obesegrat efter fyra segrar och ett oavgjort resultat.

För Polen står mer på spel. Polackerna behöver vinna för att säkert hålla sig kvar i B-divisionen.

Förbundskaptenen Graham Potter roterar kraftigt. Alieu Njie får debutera från start, Noel Törnqvist står i mål och Yasin Ayari spelar bredvid Viktor Gyökeres i anfallet. Gyökeres jagar sin nionde raka match med mål i Nations League.

Även Polen har vilat flera nyckelspelare. Rekordmålskytten Robert Lewandowski börjar på bänken.

Matchen inleddes i ett lugnt tempo, och efter tio minuter har varken Sverige eller Polen skapat några farliga målchanser.

I den 16:e minuten tog Polen ledningen, genom Adrian Benedyczak efter ett fint slaget inlägg från Arkadiusz Pyrka.

Firande från Polens ledningsmål Foto: Bildbyrån

Bara några minuter senare tappade Gustaf Lagerbielke bollen vid mittlinjen, och Polen fick ett läge med två mot en. Piotr Zielienskis skott rullade dock strax utanför stolpen och väldigt nära polsk utökning.

I den 25:e minuten kvitterar Sverige. Njie dribblar sig förbi flera polska spelare och spelar vidare till Gyökeres som i sin tur assisterar till Hugo Larssons mål.

Hugo Larsson kvitterar Foto: Bildbyrån

Det blev några händelserika minuter. Eric Smith nickade ett frisparksinlägg från Ayari i stolpen, och i den snabba omställningen som följde var det Polens tur. Sebastian Szymański sköt i ribban.

Njie fortsatte att imponera under den senare delen av halvleken och lyckades med flera dribblingar.

Foto: Bildbyrån

Lagen gick till halvtidsvila med ställningen 1–1.