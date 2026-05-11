ÖIS-tränaren efter käftsmällarna: ”Vill hitta en stabilitet”

Örgryte IS har haft svårt att hitta en jämnhet i sina prestationer.

Gör man det är Andreas Holmbergs uppfattning att man kommer att vara konkurrenskraftiga.

– Det är de här basic-grejerna som behöver sitta ordentligt, berättar han för FotbollDirekt.

Efter krysset mot Malmö FF och segern borta mot Mjällby AIF har Örgryte IS förlorat tre matcher och spelat lika mot Degerfors.

Derbyt mot Gais var en riktig tuff smäll för Andreas Holmbergs lag, som nu ska ta sig an IK Sirius på bortaplan.

Det blir ingen lätt uppgift, berättar ÖIS-tränaren.

– Det är ju liksom serieledarna borta. Det är klart att vi behöver få till en hundraprocentig prestation. Det är ett jäkligt bra lag i alla delar av spelet. De har släppt till väldigt, väldigt få målchanser, de är jäkligt bra i sitt kontringsspel och de har individuell skicklighet på flera positioner. Det råder inget tvivel om att vi behöver göra en jäkligt, jäkligt bra försvarsinsats. Det kommer att bli otroligt viktigt att vi sitter ihop i vårt försvarsspel, att vi är kompakta och att vi håller dem utanför oss. Det tillsammans med att hota dem när vi väl har bollen också, säger Andreas Holmberg till FotbollDirekt.

”Jag tror att vi kan ta poäng av samtliga i de här matcherna”

Under sina senaste två matcher har Andreas Engelmarks lag släppt in två mål i den första halvleken, för att senare rädda minst en poäng. Det vill dock inte sällskapets manager lägga vikt vid.

– Nu vann de en och kryssade den andra, men det är klart att det är ett jäkligt bra fotbollslag som inte ger upp. Jag tror fortfarande att det handlar om att komma tillbaka och hitta vår ÖIS-identitet, då tror jag att vi har bra möjligheter att göra en bra prestation. Sedan får vi se hur bra de är.

Efter måndagens match mot Uppsala-laget återstår tre matcher innan VM-uppehållet. Då är Andreas Holmbergs målsättning tydlig.

– De här fyra sista matcherna innan uppehållet vill jag se att vi ger varandra chansen och att vi ser ut som ett lag. Det är de här basic-grejerna som behöver sitta ordentligt och att vi, naturligtvis, sitter ihop i vårt försvarsspel. Jag tror att vi kan ta poäng av samtliga i de här matcherna, men jag skulle vilja hitta en stabilitet, avslutar Holmberg.

Matchen mellan Sirius och Örgryte har avspark klockan 19.00.