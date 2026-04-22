Oliver Berg: ”Jag tog det personligt – bägaren rann över”

STOCKHOLM. Oliver Berg har bytt SM-guld och Europaspel med Malmö FF mot en mindre kostym i Stockholm – knappa tre år efter att lämnade samma huvudstad i en känslig flytt från Djurgården till just MFF.

För FotbollDirekt berättar norrmannen om tågincidenten hem från Göteborg där han konfronterades av en Dif-anhängare kort innan sin exit från klubben.

– Jag tog det personligt och bägaren rann över vad jag tyckte och tänkte om mig själv, säger han.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Dalkurd, GIF Sundsvall, Kalmar FF, Djurgården och Malmö FF.

Oliver Berg hade redan innan sin transfer till Brommapojkarna i vintras betat av totalt fem klubbar i allsvenskan från 2018 och framåt.

Han gjorde succé i alla ovannämnda klubbar – förutom i Djurgården där tiden inte blev som tänkt.

Han kom som ett prestigeförvärv inför 2023 efter att ha varit en poängmaskin i KFF. Djurgården hade precis vunnit sin Conference League-grupp och tagit sig till sexondelsfinal – och ville spetsa truppen ytterligare med norrmannen.

Men efter bara ett halvår i Djurgården gjorde han den känsliga flytten till rivalen Malmö FF.

I ett tv-reportage med FotbollDirekt öppnar han nu upp.

– Möjligheten med MFF dök upp helt enkelt och då tog jag det valet. Förväntningarna i Djurgården det året var extremt höga, både på mig och laget. Vi hamnade efter rätt tidigt. Vi hoppades ju på guld, men vi insåg nog att det inte skulle hända. Besvikelsen i hela föreningen blev då större, säger Berg som kort innan flytten till MFF fick det hett om öronen under en tågresa hem från Göteborg efter förlust mot Blåvitt.

– Den tågresan är sann, men i övrigt hade jag inga problem med Djurgårdens supportrar. Jag märkte inte av något negativt. Jag bodde mitt i stan, var ute och käkade och handlade. Jag träffade supportrar som alltid bara hade trevliga saker att säga. Men den där tågincidenten var efter att min övergång till Malmö redan var på gång, så det föll inte på det.

Vad var det egentligen som hände på tåget?

– Det var en supporter som hade fått i sig lite… han var missnöjd med att vi hade torskat mot Blåvitt helt enkelt.

Men vad man har hört var det du som fick mest skit?

– Han var först och främst hård mot laget, men jag stod upp i mittgången och hamnade ganska nära honom. Vi mötte blickar, säger Berg och fortsätter:

– Han stod och matade ut sin frustration, han höll mig i blicken. Han snackade om Kalmar och så, jag tog det personligt, det gjorde jag.

Svarade du upp mot honom?

– Nej.

Mådde du dåligt efteråt?

– Där och då gjorde jag det. Först och främst hade vi förlorat, vi hade spelat dåligt och hade ingen bra självkänsla. Det som hände… jag ser mycket i mig själv vad jag kan göra bättre. Bägaren rann över vad jag tyckte och tänkte om mig själv där och då, men dagen efter var det lugnt igen.

Trots den korta tiden i Djurgården är Berg inte bitter på klubben – tvärtom.

– Jag hade ändå en väldigt fin tid i Djurgården och jag hade många bra relationer med fina människor i och runt laget.

