Olsen hoppas locka Forsberg till MFF

Malmö FF-målvakten Robin Olsen vill återförenas med Emil Forsberg.

Mittfältaren väntas lämna New York Red Bulls nästa sommar.

– Då vill jag ha hit honom till Malmö, säger Olsen.

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Nyligen rapporterade Sportbladet att Emil Forsberg förlänger sitt kontrakt med New York Red Bulls till sommaren 2027 och därefter kan flytta hem till Sverige. Det har fått Robin Olsen att reagera.

– Då vill jag ha hit honom till Malmö, säger målvakten till Sportbladet.

Olsen och Forsberg är nära vänner och har spelat tillsammans både i Malmö FF och i landslaget. Redan när Olsen kom tillbaka till MFF sommaren 2025 berättade han att han och Pontus Jansson länge hade pratat om att få tillbaka Forsberg till klubben.

Forsberg spelade i Malmö 2013 och 2014 och vann två SM-guld. Han var också med när laget tog sig till Champions Leagues gruppspel 2014.

Det är dock långt ifrån klart att det blir MFF. Det finns inga uppgifter om förhandlingar, och Forsberg har också kopplingar till Göteborg, där han har köpt en bostad och tränade med Gais under 2025.