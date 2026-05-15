Klart: Brentford värvar österrikisk talang

Brentford har vänt sig till centraleuropa för att hitta förstärkning.

Klubben värvar försvararen Jannick Schuster från Red Bull Salzburg

Brentford parkerar i dagsläget på en åttondeplats i Premier League, två poäng bakom Brighton & Hove Albion på den sista Europaplatsen.

Redan nu har Londonlaget börjat förstärka laget inför nästa säsong. Klubben meddelar att man knyter till sig 19-åriga försvararen Jannik Schuster från Red Bull Salzburg. Kontraktet gäller till juni 2031.

”Jag gillar verkligen honom som en unga kille. Han är fast besluten att maximera sin potenital. Han kommer passa bra in i A-laget”, säger Brentfords tränare Keith Andrews via klubbens hemsida.

Schuster spelade 29 matcher för Red Bull Salzburg förra säsongen, Han har därtill representerat klubbens farmarlag FC Liefering i den österrikiska andradivisionen.

Försvararen har även spelat fem matcher för Österrikes U21-landslag.