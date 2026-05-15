Officiellt: HIF-talangerna flyttas upp till A-laget

Båda har redan fått debutera i A-laget.

Nu belönas Jonathan Hasselqvist och Lucas Landgren Persson med seniorkontrakt.

”De flyttar permanent in i herrarnas omklädningsrum”, skriver Helsingborgs IF.

Så sent som i onsdags kvitterade Lucas Landgren Persson, 16, hemmamatchen mot IK Oddevold och räddade således en poäng för Helsingborgs IF.

17-årige Jonathan Hasselqvist blev, liksom Landgren Persson, inbytt i samma match och spelade drygt 25 minuter.

I dag, fredag, står det klart att Helsingborgs IF väljer att flytta upp de två talangerna till A-laget på permanent basis.

“Det innebär att de permanent flyttar in i herrarnas omklädningsrum samt följer herrlagets schema. Spelarna kommer dock fortsatt, när bedömningen görs att tillfället är rätt för deras vidare utveckling, att kunna delta i matcher med P19-laget”, skriver superettanklubben på sin hemsida.

Under årets säsong har Landgren Persson fått speltid i samtliga superettan-matcher medan Hasselqvist har fått spela fem matcher.












