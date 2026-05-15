Belgiens VM-trupp presenterad – Openda och Sels utanför

Belgiens officiella VM-trupp är presenterad.

I den finns inte Lois Openda eller Matz Sels med.

– Att välja bort är också att välja, säger förbundskapten Rudi Garcia enligt HLN.

Med exakt en månad kvar till Belgiens VM-premiär mot Egypten har förbundskapten Rudi Garcia presenterad den trupp som ska representera landet i Nordamerika.

Den består av 26 spelare och innehåller, föga förvånande, stjärnor som Kevin De Bruyne, Thiabaut Courtois, Romelu Lukaku och Jeremy Doku.

Två spelare som däremot inte fick en plats i truppen, trots att de var med under Belgiens senaste samling, är Lois Openda (Juventus) och Nottingham-målvakten Matz Sels. Kring de två valen säger förbundskapten Garcia:

– Sels och Openda är de två hjärtskärande fallen. Det är tufft att kalla dem (till den senaste samlingen) och sedan inte ta med dem. Men det hör min roll till. Att välja bort är också att välja. När det gäller Sels har vi målvakter av hög kvalitet bakom honom med Thibaut och Senne (Lammens). Mike (Penders) har bara blivit uttagen en gång tidigare, men han har varit med i U21-landslaget. Han kommer från en stark säsong. Han är framtiden för ”De röda djävlarna”, säger han enligt HLN.

Förbundskaptenen fortsätter:

– Vi har tänkt på samma sätt med Loïs. Han blir lidande av att han de senaste månaderna inte har spelat i Juventus. Det är anledningen till att Matias Fernandez-Pardo finns med i truppen.

Just Fernandez-Pardo är också något av en knall i Belgiens trupp, då han så sent som i dagarna bytte bort det spanska till förmån för det belgiska landslaget.

Utöver Egypten ställs Belgien mot Iran och Nya Zeeland i sin grupp.





