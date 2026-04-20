Öppnar för comeback: ”Inte stängt dörren”

Magnus Pehrsson är idag P19-tränare i Malmö FF.

I framtiden kan det bli en återkomst till A-lagsfotbollen.

– Det finns en tanke på att jag nog kommer vilja göra det igen – men jag är inte helt hundra, säger han till Fotbollskanalen.

2020 köpte Magnus Pehrsson den spanska femtedivisionsklubben Velez CF tillsammans med Jesper Norberg och ytterligare två svenskar.

Fyra år senare valde Pehrsson att sälja klubben och återvända till Sverige. Hösten 2024 fick han jobb som chefstränare för Malmö FF:s P19-lag.

– Jag var ganska låg i energi när jag kom hem. Nummer ett var att hitta ett jobb som passade att återstarta en tränarkarriär i, för det var ett val jag gjorde. Jag hade andra möjligheter att ta mer seniora, mer management-roller i fotbollen – men jag kände att jag inte var klar som tränare, säger han till Fotbollskanalen.



2017 ledde Magnus Pehrsson MFF:s seniorlag till SM-guld. Säsongen därpå fick han sparken efter bara åtta spelade omgångar.

Även hans korta sejour i Kalmar FF slutade surt. Pehrsson valde att lämna klubben 2019 efter att han hamnat i bråk med lagets supportar. I dagläget är inte 49-åringen sugen på att ta över ett nytt A-lag.

– Nu och kommande tid framåt så känner jag att jag är på helt rätt ställe. Både att jag utvecklas och att jag tycker att i MFF kan bidra med att göra spelare bättre och mer redo för A-laget, och vi som familj trivs bra, säger Magnus Pehrsson och fortsätter.

– Sedan tror jag att jag kommer vara i en A-lagsverksamhet igen. Jag har inte stängt den dörren och jag kan också känna att det finns en tanke på att jag nog kommer vilja göra det igen – men jag är inte helt hundra. Det är på glänt det fönstret men inte att jag vill hoppa på det nu.

Magnus Pehrsson har även tränat klubbar som Djurgården, Gais och danska Ålborg. Han har även hunnit med att var förbundskapten för Estland.