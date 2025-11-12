Öppnar för första gången upp: ”Jag kommer vilja köra”

Det har rapporterats om att Adrian Lahdo kan förstärka HTFF i kvalet till superettan.

Ännu har han inte uttalat sig själv – förrän nu.

– Jag kommer vilja köra. Jag är på, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i måndags som Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett sms till Sportbladet meddelade att Adrian Lahdo kan komma att förstärka HTFF i kvalet till superettan, detta eftersom den 17-årige supertalangen som mot slutet tagit allsvenskan med storm gjorde ett par matcher i division 1-klubben tidigare den här säsongen.

Örebro SK står för motståndet i kvalet och Hammarbys lagkapten Nahir Besara med ett långt förflutet i just ÖSK sa följande till FotbollDirekt under tisdagen gällande Lahdos eventuella medverkan i dubbelmötet.

”Jag sa till grabbarna i ÖSK att ni får be till Gud att han inte spelar. För mig är han topp i allsvenskan redan nu, samtidigt så ödmjuk kille, vill jobba hårt och utvecklas. Kvalitéerna han har är en gåva från Gud. Man får nästan hoppas att han inte är med”, konstaterade Besara.

Fram tills nu har Lahdo själv inte kommenterat huruvida han vill spela kvalet eller inte – men i en intervju med FD ställer han sig minst sagt positiv till det.

– Vi får se om jag är där och spelar, men jag är på. Jag vill ta upp laget till superettan, säger han och fortsätter:

– Säger de åt mig att jag ska spela så ska jag försöka ta upp laget. Det är inte hundra ännu, inget är officiellt men vi har snackat litegrann om det. Jag kommer vilja köra, jag är på.

Medan merparten av Hammarbys trupp nu är iväg på semester krigar Lahdo på med fotbollen i november, först landskamper med P18-landslaget och därefter alltså ett möjligt kvalspel till superettan med Bajens farmarlag HTFF.

– Jag kommer se allt från mina lagkamraters semestrar utomlands medan jag kör extra fotboll, avslutar Lahdo och skrattar.