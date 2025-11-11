Nahir Besara, 34, är känslomässigt splittrad.

På ena sidan ödesmatchen står hans Hammarbys farmarlag – på andra sidan hans ÖSK.

– Jag har varnat ÖSK för HTFF, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK räddade hoppet om överlevnad i superettan i säsongens sista matchs sista minuter. Kvitteringen mot Trelleborg i lördags såg till att kval väntar för ÖSK, medan TFF skickas ned till ettan och ut ur elitfotbollen.

Nu har ÖSK ett dubbelmöte mot Hammarbys farmarlag, HTFF, på sig att rädda sig kvar i superettan. Då blir det en känslomässig match för ”Bajen”-kaptenen och den tidigare Örebro-spelaren Nahir Besara.

– Jag kollar på nästan varje match. Jag har snackat med både Kalle (Holmberg) och Ahmed (Yasin) efter att det blev klart att de ska möta HTFF. Man är delad, jag vill att det ska gå så bra för ÖSK men samtidigt tillhör HTFF mitt lag. Det kommer vara en delad känsla att gå dit och se sitt gamla ÖSK möta sitt HTFF, säger han.

Du ska se matcherna på plats?

– Jag kommer i alla fall vara i Örebro för att se avgörandet. Här hemma får vi se, men förmodligen kommer jag vara där också.

Besara i ÖSK, 2021. Foto: Bildbyrån

Besara har totalt gjort 129 matcher för ÖSK över tre sejourer. Inför säsongen 2022 lämnade han klubben, som då hade degraderats till superettan, för en återkomst till Hammarby.

– Jag har varnat dem för HTFF. Jag har sagt att HTFF är riktigt bra. Vi brukar träna med dem och de är riktigt bra. De har ”Fredde” Samuelsson som är tränare, som gör det riktigt bra. Sanningen är att det här inte är ett vanligt division 1-lag, de spelar lite likt oss men samtidigt är de maskiner. Alla springer, alla kämpar och förstår taktiska direktiv. Det kommer att bli riktigt tufft för ÖSK om jag ska vara ärlig. Samtidigt har ÖSK klasspelare som Ahmed, Kalle, Antonio (Yakoub), Simon (Kroon) och några till. Det kommer att bli en rolig match att se.

”Får nästan hoppas att han inte spelar”

Inför kvalet kan HTFF få förstärkning av den 17-åriga A-lagsspelaren Adrian Lahdo. Supertalangen, som har fått en hel del speltid i allsvenskan, står på en ”lånelista” och kan representera båda klubbarna, och enligt Fotbollskanalen kommer ett beslut att fattas senare i veckan.

– Jag sa till grabbarna i ÖSK att ni får be till Gud att han inte spelar. För mig är han topp i allsvenskan redan nu, samtidigt så ödmjuk kille, vill jobba hårt och utveklas. Kvalitéerna han har är en gåva från Gud. Man får nästan hoppas att han inte är med, säger Besara.

Besara, Lahdo. Foto: Bildbyrån

Är det den bästa talangen du har sett?

– Absolut, det skulle jag säga. Williot (Swedberg) var också på den här nivån, men Adrian har lite andra grejer som Williot kanske inte hade.

Den 34-åriga Hammarby-kaptenen har tidigare spelat med Adrian Lahdos storebror Mayckel, som spelar sin fotboll i franska Nantes på lån från AZ Alkmaar i Nederländerna.

– Jag spelade med Mayckel och Williot. Mayckel var en annan typ av spelare, han är en ytter. Om man isolerade honom en mot en mot sin ytterback körde han över honom varje gång. Adrian är mer en central spelare, en tia, en åtta eller till och med sexa – spela honom vart som helst så kommer han att lösa det.

HTFF inleder kvalet på hemmaplan. Matchen är planerad att spelas den 20 november, men Hammarby har bett om att få ändra speldatum till den 21 november. Returmötet spelas i Örebro med ett planerat speldatum på den 23 november.