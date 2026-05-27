Konfronterades: ”Betyder mer för mig i Djurgården”

STOCKHOLM. Han stod länge och tog emot skit från en supporter efter fredagens förlust mot Brommapojkarna.

Nu öppnar Mikael Marqués upp om incidenten.

– Säkerhetsvakten sa åt mig att gå därifrån, men jag ville lyssna och låta honom prata, säger Djurgårdens mittback till FotbollDirekt.

Ensam stod han kvar vid sidlinjen nere vid ena hörnet efter 1-2-fiaskot hemma mot BP i fredags. Mikael Marqués tog emot skit från en arg supporter som länge vädrade sitt missnöje.

Efteråt ville inte Marqués prata om det, han var ”slut i skallen” som han sa i den mixade zonen.

Men nu, några dagar senare, öppnar Djurgårdens mittback upp om incidenten.

– Det var ju på familjeläktaren, man kanske inte ska säga sådana ord där. Men jag förstår känslorna, han ville få ut dem. Jag vill lyssna på supportrarna, höra vad som sägs. Jag tror säkerhetsvakten sa åt mig att gå därifrån, men jag ville lyssna och låta honom prata, berättar Marqués för FotbollDirekt.

Det är väldigt osvenskt att tänka så, att stå och ta emot skit på det sättet?

– Jag ser det inte som att ta emot skit… vi alla är en, vi alla tar skiten och liksom ”jag är med er”. Jag vill bara ta emot vad som sägs och få ut det till gruppen, att vi behöver göra något bättre.

Till skillnad från kaptensgruppen bestående av Adam Ståhl, Mikael Anderson, Daniel Stensson och Jacob Une var det alltså Marqués som bröstade ansvaret – något han inte har något emot i Djurgården. Han medger nämligen själv att det är något extra att representera det Dif han supportade redan som liten kille.

– Det betyder mer för mig i Djurgården, det är extra speciellt. Jag har den här djupa kärleken till Djurgården. Vi är en klubb och vi gör det tillsammans. Det är så jag känner, säger 24-åringen och utvecklar.

– Jag vill ju lära känna min klubb och supportrarna är en del av klubben. Det här betyder så mycket för dem. Jag vill ta emot vad fansen känner.