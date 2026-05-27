Potters stab till VM klar – lånar fystränare från Hammarby
Han har tagit ut sin trupp till VM.
Nu har Graham Potter spikat sin ledarstab inför mästerskapet.
I den har man bland annat lånat in Hammarbys fystränare Olle Ekman.
Det återstår ett par veckor fram till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Mexiko.
Nu har förbundskapten Graham Potter spikat både trupp och ledarstab till sommarens mästerskap.
Totalt sett kommer hela 32 ledare att jobba med Blågult under sommaren, vilket är sex fler än det antal personer som spelartruppen består av.
När det kommer till ledarstaben har SvFF lånat in en fystränare från Hammarby, i form av Olle Ekman. Det bekräftar förbundets presschef Petra Thorén för Fotbollskanalen. Under mästerskapet kommer Ekman att assistera performance manager Niklas Egnell.
En ledare som inte kommer att resa med till Nordamerika är scouten Lasse Jacobsson. Han kommer i stället att resa runt i Europa och bevaka träningsmatcher med bland annat Nederländerna och Tunisien.
Alla ledare som reser med Sverige till VM:
- Kim Källström, landslagschef SvFF
- Stefan Pettersson, chef för herrlandslaget
- Graham Potter, förbundskapten
- Björn Hamberg, assisterande förbundskapten
- Sebastian Larsson, assisterande förbundskapten
- Linus Kandolin, målvaktstränare
- Andreas Georgson, ansvarig för fasta situationer
- Christoffer Bernspång, analytiker
- Sebastian Borg, analytiker
- Niklas Egnell, performance manager
- Olle Ekman, fystränare
- Jonas Werner, läkare
- Peter Cratz, läkare
- Christian Andersson, naprapat
- Fredrik Larsson, fysioterapeut
- Carl Persson, fysioterapeut
- Henrik Nyhus, fysioterapeut
- Cecilia Sandell, team manager
- Clara Nordin, players and logistics manager
- Christophe Buchet, kock
- Jonas Svensson, kock
- Daniel Ekvall, fotbollspsykologisk rådgivare
- Stefan Dejemyr, säkerhetsansvarig
- Petra Thorén, presschef
- Fredrik Castman Madestam, media operations manager
- Johan Velagic, fotograf & content manager
- David Gerd, fotograf & content manager
- Björn Eriksson, materialansvarig
- Christer Witt, materialansvarig
- Peter Loxvi Johansson, profilering och material
- Victor Kalda, partnerrepresentant för Svenska Spel
- Anders Goding, partnerrepresentant för Adidas
