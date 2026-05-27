Potters stab till VM klar – lånar fystränare från Hammarby

Han har tagit ut sin trupp till VM.

Nu har Graham Potter spikat sin ledarstab inför mästerskapet.

I den har man bland annat lånat in Hammarbys fystränare Olle Ekman.

Det återstår ett par veckor fram till Sveriges VM-premiär mot Tunisien i Mexiko.

Nu har förbundskapten Graham Potter spikat både trupp och ledarstab till sommarens mästerskap.

Totalt sett kommer hela 32 ledare att jobba med Blågult under sommaren, vilket är sex fler än det antal personer som spelartruppen består av.

När det kommer till ledarstaben har SvFF lånat in en fystränare från Hammarby, i form av Olle Ekman. Det bekräftar förbundets presschef Petra Thorén för Fotbollskanalen. Under mästerskapet kommer Ekman att assistera performance manager Niklas Egnell.

En ledare som inte kommer att resa med till Nordamerika är scouten Lasse Jacobsson. Han kommer i stället att resa runt i Europa och bevaka träningsmatcher med bland annat Nederländerna och Tunisien.

Alla ledare som reser med Sverige till VM:

Kim Källström, landslagschef SvFF

Stefan Pettersson, chef för herrlandslaget

Graham Potter, förbundskapten

Björn Hamberg, assisterande förbundskapten

Sebastian Larsson, assisterande förbundskapten

Linus Kandolin, målvaktstränare

Andreas Georgson, ansvarig för fasta situationer

Christoffer Bernspång, analytiker

Sebastian Borg, analytiker

Niklas Egnell, performance manager

Olle Ekman, fystränare

Jonas Werner, läkare

Peter Cratz, läkare

Christian Andersson, naprapat

Fredrik Larsson, fysioterapeut

Carl Persson, fysioterapeut

Henrik Nyhus, fysioterapeut

Cecilia Sandell, team manager

Clara Nordin, players and logistics manager

Christophe Buchet, kock

Jonas Svensson, kock

Daniel Ekvall, fotbollspsykologisk rådgivare

Stefan Dejemyr, säkerhetsansvarig

Petra Thorén, presschef

Fredrik Castman Madestam, media operations manager

Johan Velagic, fotograf & content manager

David Gerd, fotograf & content manager

Björn Eriksson, materialansvarig

Christer Witt, materialansvarig

Peter Loxvi Johansson, profilering och material

Victor Kalda, partnerrepresentant för Svenska Spel

Anders Goding, partnerrepresentant för Adidas



