Så spelas omgång 12-26 av OBOS Damallsvenskan
Spelschemat för OBOS damallsvenskan i sommar och höst är fastställd.
Flera matcher har behövt flytta på sig till följd av europaspel.
Se hela schemat här nedan!
Den 15 november kommer något lag i damallsvenskan lyfta Kronpinsessan Victoras pokal och kan titulera sig mästare i OBOS damallsvenskan.
Nu är omgång 12 till 26 fastställda efter justeringar på grund av Europa-spel.
Schemat har fräst ändrats för Hammarby, Malmö FF och BK Häcken.
Spelschemat
Omgång 12
Fredag 31 juli:
18.00 Malmö FF-Piteå IF DFF
19.00 Hammarby IF-Växjö DFF
Lördag 1 augusti:
14.00 IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF
15.00 Kristianstad DFF-AIK
16.00 IK Uppsala-IFK Norrköping
Söndag 2 augusti:
15.00 BK Häcken-Eskilstuna United
Måndag 3 augusti:
19.00 Vittsjö GIK-FC Rosengård
Omgång 13
Lördag 25 juli:
16.00 IFK Norrköping-Hammarby IF (flyttad pga Europakval)
Måndag 27 juli:
19.00 Vittsjö GIK-Malmö FF (flyttad pga Europakval)
Fredag 7 augusti:
19.00 Växjö DFF-FC Rosengård
Lördag 8 augusti:
15.00 Djurgårdens IF-IK Uppsala
15.00 Eskilstuna United-Kristianstad DFF
Söndag 9 augusti:
13.00 AIK-IF Brommapojkarna
14.00 Piteå IF DFF-BK Häcken
Omgång 14:
Fredag 14 augusti:
19.00 Växjö DFF-Djurgårdens IF
Lördag 15 augusti:
13.00 IK Uppsala-Malmö FF
13.00 AIK-Vittsjö GIK
14.00 IF Brommapojkarna-BK Häcken
15.00 Hammarby IF-Piteå IF DFF
15.00 FC Rosengård-Eskilstuna United
Söndag 16 augusti:
15.00 IFK Norrköping-Kristianstad DFF
Omgång 15:
Fredag 21 augusti:
18.00 Malmö FF-Hammarby IF
Lördag 22 augusti:
15.00 Djurgårdens IF-IF Brommapojkarna
15.00 Eskilstuna United-Växjö DFF
15.00 Kristianstad DFF-FC Rosengård
Söndag 23 augusti:
13.00 BK Häcken-AIK
14.00 Piteå IF DFF-IK Uppsala
15.00 Vittsjö GIK-IFK Norrköping
Omgång 16:
Fredag 28 augusti:
19.00 IK Uppsala-Eskilstuna United
Lördag 29 augusti:
13.00 AIK-Kristianstad DFF
14.00 FC Rosengård-BK Häcken
15.00 Hammarby IF-Vittsjö GIK
15.00 Växjö DFF-Malmö FF
Söndag 30 augusti:
14.00 IF Brommapojkarna-Piteå IF DFF
15.00 IFK Norrköping-Djurgårdens IF
Omgång 17
Lördag 5 september:
12.30 Piteå IF DFF-Växjö DFF
14.00 Kristianstad DFF-IF Brommapojkarna
14.00 Djurgårdens IF-FC Rosengård
15.00 Hammarby IF-IFK Norrköping
16.00 Eskilstuna United-AIK
16.00 Vittsjö GIK-IK Uppsala
Söndag 6 september:
15.00 BK Häcken-Malmö FF
Omgång 18:
Lördag 12 september:
14.00 IF Brommapojkarna-IFK Norrköping
15.00 FC Rosengård-IK Uppsala
Söndag 13 september:
13.00 BK Häcken-Vittsjö GIK
13.00 Djurgårdens IF-Kristianstad DFF
14.00 Piteå IF DFF-IK
16.00 Växjö DFF-Hammarby IF
Måndag 14 september:
19.00 Malmö FF-Eskilstuna United
Omgång 19:
Fredag 18 september:
19.00 Malmö FF-Djurgårdens IF
Lördag 19 september:
13.00 AIK-Hammarby IF
13.00 Vittsjö GIK-Växjö DFF
15.00 Eskilstuna United-BK Häcken
15.00 IK Uppsala-IF Brommapojkarna
Söndag 20 september:
14.00 Kristianstad DFF-Piteå IF DFF
15.00 IFK Norrköping-FC Rosengård
Omgång 20:
Lördag 26 september:
13.00 AIK-Växjö DFF
13.00 Kristianstad DFF-Vittsjö GIK
15.00 IK Uppsala-Djurgårdens IF
15.00 Hammarby IF-Eskilstuna United
16.00 IFK Norrköping-BK Häcken
Söndag 27 september:
13.00 IF Brommapojkarna-Malmö FF
13.00 FC Rosengård-Piteå IF DFF
Omgång 21:
Lördag 3 oktober:
13.00 Vittsjö GIK-Eskilstuna United
14.00 Piteå IF DFF-IFK Norrköping
15.00 Växjö DFF-Kristianstad DFF
Söndag 4 oktober:
14.00 Djurgårdens IF-AIK
15.00 Malmö FF-FC Rosengård
15.00 Hammarby IF-IF Brommapojkarna
15.00 BK Häcken-IK Uppsala
Omgång 22:
Lördag 17 oktober:
14.00 Malmö FF-AIK
14.00 IF Brommapojkarna-Växjö DFF
15.00 IK Uppsala-Kristianstad DFF
15.00 FC Rosengård-Vittsjö GIK
16.00 Eskilstuna United-IFK Norrköping
Söndag 18 oktober:
13.00 BK Häcken-Hammarby IF
14.00 Djurgårdens IF-Piteå IF DFF
Omgång 23:
Fredag 23 oktober:
19.00 Växjö DFF-BK Häcken
Lördag 24 oktober:
13.00 AIK-FC Rosengård
15.00 Hammarby IF-Djurgårdens IF
15.00 Kristianstad DFF-Malmö FF
16.00 IFK Norrköping-IK Uppsala
16.00 Eskilstuna United-IF Brommapojkarna
Söndag 25 oktober:
13.00 Vittsjö GIK-Piteå IF DFF
Omgång 24:
Lördag 31 oktober:
14.00 IF Brommapojkarna-AIK
14.00 Piteå IF DFF-Eskilstuna United
14.00 Djurgårdens IF- Vittsjö GIK
15.00 FC Rosengård-Växjö DFF
Söndag 1 november:
15.00 IK Uppsala-Hammarby IF
Måndag 2 november:
18.00 BK Häcken-Kristianstad DFF
18.00 Malmö FF-IFK Norrköping
Omgång 25:
Fredag 6 november:
18.00 Djurgårdens IF-BK Häcken
Lördag 7 november:
13.00 AIK-IK Uppsala
13.00 Kristianstad DFF-Eskilstuna United
15.00 Piteå IF DFF-Malmö FF
15.00 FC Rosengård-Hammarby IF
Söndag 8 november:
15.00 Vittsjö GIK-IF Brommapojkarna
15.00 Växjö DFF-IFK Norrköping
Omgång 26:
Söndag 15 november:
14.00 BK Häcken-Piteå IF DFF
14.00 Eskilstuna United-Djurgårdens IF
14.00 Hammarby IF-Kristianstad DFF
14.00 IF Brommapojkarna-FC Rosengård
14.00 IFK Norrköping-AIK
14.00 IK Uppsala-Växjö DFF
14.00 Malmö FF-Vittsjö GIK
