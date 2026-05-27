Så spelas omgång 12-26 av OBOS Damallsvenskan

Spelschemat för OBOS damallsvenskan i sommar och höst är fastställd.

Flera matcher har behövt flytta på sig till följd av europaspel.

Se hela schemat här nedan!

Foto: Bildbyrån

Den 15 november kommer något lag i damallsvenskan lyfta Kronpinsessan Victoras pokal och kan titulera sig mästare i OBOS damallsvenskan.

Nu är omgång 12 till 26 fastställda efter justeringar på grund av Europa-spel.

Schemat har fräst ändrats för Hammarby, Malmö FF och BK Häcken.

Spelschemat

Omgång 12

Fredag 31 juli:

18.00 Malmö FF-Piteå IF DFF

19.00 Hammarby IF-Växjö DFF

Lördag 1 augusti:

14.00 IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF

15.00 Kristianstad DFF-AIK

16.00 IK Uppsala-IFK Norrköping

Söndag 2 augusti:

15.00 BK Häcken-Eskilstuna United

Måndag 3 augusti:

19.00 Vittsjö GIK-FC Rosengård

Omgång 13

Lördag 25 juli:

16.00 IFK Norrköping-Hammarby IF (flyttad pga Europakval)

Måndag 27 juli:

19.00 Vittsjö GIK-Malmö FF (flyttad pga Europakval)

Fredag 7 augusti:

19.00 Växjö DFF-FC Rosengård

Lördag 8 augusti:

15.00 Djurgårdens IF-IK Uppsala

15.00 Eskilstuna United-Kristianstad DFF

Söndag 9 augusti:

13.00 AIK-IF Brommapojkarna

14.00 Piteå IF DFF-BK Häcken

Omgång 14:

Fredag 14 augusti:

19.00 Växjö DFF-Djurgårdens IF

Lördag 15 augusti:

13.00 IK Uppsala-Malmö FF

13.00 AIK-Vittsjö GIK

14.00 IF Brommapojkarna-BK Häcken

15.00 Hammarby IF-Piteå IF DFF

15.00 FC Rosengård-Eskilstuna United

Söndag 16 augusti:

15.00 IFK Norrköping-Kristianstad DFF

Omgång 15:

Fredag 21 augusti:

18.00 Malmö FF-Hammarby IF

Lördag 22 augusti:

15.00 Djurgårdens IF-IF Brommapojkarna

15.00 Eskilstuna United-Växjö DFF

15.00 Kristianstad DFF-FC Rosengård

Söndag 23 augusti:

13.00 BK Häcken-AIK

14.00 Piteå IF DFF-IK Uppsala

15.00 Vittsjö GIK-IFK Norrköping

Omgång 16:

Fredag 28 augusti:

19.00 IK Uppsala-Eskilstuna United

Lördag 29 augusti:

13.00 AIK-Kristianstad DFF

14.00 FC Rosengård-BK Häcken

15.00 Hammarby IF-Vittsjö GIK

15.00 Växjö DFF-Malmö FF

Söndag 30 augusti:

14.00 IF Brommapojkarna-Piteå IF DFF

15.00 IFK Norrköping-Djurgårdens IF





Omgång 17

Lördag 5 september:

12.30 Piteå IF DFF-Växjö DFF

14.00 Kristianstad DFF-IF Brommapojkarna

14.00 Djurgårdens IF-FC Rosengård

15.00 Hammarby IF-IFK Norrköping

16.00 Eskilstuna United-AIK

16.00 Vittsjö GIK-IK Uppsala

Söndag 6 september:

15.00 BK Häcken-Malmö FF

Omgång 18:

Lördag 12 september:

14.00 IF Brommapojkarna-IFK Norrköping

15.00 FC Rosengård-IK Uppsala

Söndag 13 september:

13.00 BK Häcken-Vittsjö GIK

13.00 Djurgårdens IF-Kristianstad DFF

14.00 Piteå IF DFF-IK

16.00 Växjö DFF-Hammarby IF

Måndag 14 september:

19.00 Malmö FF-Eskilstuna United

Omgång 19:

Fredag 18 september:

19.00 Malmö FF-Djurgårdens IF

Lördag 19 september:

13.00 AIK-Hammarby IF

13.00 Vittsjö GIK-Växjö DFF

15.00 Eskilstuna United-BK Häcken

15.00 IK Uppsala-IF Brommapojkarna

Söndag 20 september:

14.00 Kristianstad DFF-Piteå IF DFF

15.00 IFK Norrköping-FC Rosengård

Omgång 20:

Lördag 26 september:

13.00 AIK-Växjö DFF

13.00 Kristianstad DFF-Vittsjö GIK

15.00 IK Uppsala-Djurgårdens IF

15.00 Hammarby IF-Eskilstuna United

16.00 IFK Norrköping-BK Häcken

Söndag 27 september:

13.00 IF Brommapojkarna-Malmö FF

13.00 FC Rosengård-Piteå IF DFF





Omgång 21:

Lördag 3 oktober:

13.00 Vittsjö GIK-Eskilstuna United

14.00 Piteå IF DFF-IFK Norrköping

15.00 Växjö DFF-Kristianstad DFF

Söndag 4 oktober:

14.00 Djurgårdens IF-AIK

15.00 Malmö FF-FC Rosengård

15.00 Hammarby IF-IF Brommapojkarna

15.00 BK Häcken-IK Uppsala

Omgång 22:

Lördag 17 oktober:

14.00 Malmö FF-AIK

14.00 IF Brommapojkarna-Växjö DFF

15.00 IK Uppsala-Kristianstad DFF

15.00 FC Rosengård-Vittsjö GIK

16.00 Eskilstuna United-IFK Norrköping

Söndag 18 oktober:

13.00 BK Häcken-Hammarby IF

14.00 Djurgårdens IF-Piteå IF DFF

Omgång 23:

Fredag 23 oktober:

19.00 Växjö DFF-BK Häcken

Lördag 24 oktober:

13.00 AIK-FC Rosengård

15.00 Hammarby IF-Djurgårdens IF

15.00 Kristianstad DFF-Malmö FF

16.00 IFK Norrköping-IK Uppsala

16.00 Eskilstuna United-IF Brommapojkarna

Söndag 25 oktober:

13.00 Vittsjö GIK-Piteå IF DFF

Omgång 24:

Lördag 31 oktober:

14.00 IF Brommapojkarna-AIK

14.00 Piteå IF DFF-Eskilstuna United

14.00 Djurgårdens IF- Vittsjö GIK

15.00 FC Rosengård-Växjö DFF

Söndag 1 november:

15.00 IK Uppsala-Hammarby IF

Måndag 2 november:

18.00 BK Häcken-Kristianstad DFF

18.00 Malmö FF-IFK Norrköping

Omgång 25:

Fredag 6 november:

18.00 Djurgårdens IF-BK Häcken

Lördag 7 november:

13.00 AIK-IK Uppsala

13.00 Kristianstad DFF-Eskilstuna United

15.00 Piteå IF DFF-Malmö FF

15.00 FC Rosengård-Hammarby IF

Söndag 8 november:

15.00 Vittsjö GIK-IF Brommapojkarna

15.00 Växjö DFF-IFK Norrköping

Omgång 26:

Söndag 15 november:

14.00 BK Häcken-Piteå IF DFF

14.00 Eskilstuna United-Djurgårdens IF

14.00 Hammarby IF-Kristianstad DFF

14.00 IF Brommapojkarna-FC Rosengård

14.00 IFK Norrköping-AIK

14.00 IK Uppsala-Växjö DFF

14.00 Malmö FF-Vittsjö GIK