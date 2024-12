Hammarbys allsvenska dominans på den afrikanska marknaden växer.

Spännande talanger i en lång rad har under flera år hämtats in och med de flesta som stora affärsmässiga succér – och flera transferrkord.

Nu kan FotbollDirekt visa på vilka imponerade vinstmarginaler Hammarby Fotboll lyckats plocka hem under flera års tid.





Loading ..