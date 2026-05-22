Här är Englands VM-trupp – flera stjärnor petade

Förbundskapten Thomas Tuchel har tagit ut sin VM-trupp.

Han var valt att peta flera stora stjärnor.

Här är Englands VM-trupp.

Englands förbundskapten Thomas Tuchel har tagit ut sin VM-trupp till sommarens mästerskap. I går kom uppgifter att flera stjärnor skulle petas från truppen och nu har vi fått det bekräftat. Harry Maguire, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Phil Foden och Cole Palmer får inte följa med landslaget till VM.

Harry Maguire gick igår ut med att han var ”förkrossad” efter petningen. Det bekräftade han själv i går.

I truppen finns två skrällar, Ivan Toney och Dan Burn.

England har Kroatien Ghana och Panama i gruppspelet.

Truppen:

Målvakter: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Backar: Reece James, Tino Livramento, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence.

Mittfältare: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze.

Forwards: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon.