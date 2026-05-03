Orden i comebacken: ”Ingen förtjänar att gå igenom det”

STOCKHOLM. Efter snart två års väntan fick Dennis Collander återigen spela allsvensk fotboll.

Efter det korta inhoppet mot VSK myser tränaren Kalle Karlsson.

– Han har kämpat så hårt för att komma tillbaka till fotbollen, säger Karlsson efter Hammarbys 3-0-viktoria.

26 augusti 2024. Det var senaste gången Dennis Collander spelade allsvensk fotboll. Då med en halvlek i Hammarbys 0-0-möte mot Gais.

Därefter har Dennis Collander haft ett helvete med skador – och då hade hans mor dessutom tragiskt gått bort kort tidigare.

Men nu, under tilläggstiden vid ledning 3-0 mot VSK, byttes han in till stora applåder från de närmare 27 000 åskådarna på plats.

– Jag känner så mycket för honom. Ingen förtjänar att gå igenom det som han gått igenom, säger Kalle Karlsson efteråt.

Collander kom till Hammarby 2022 och det står redan klart att mittfältaren lämnar Bajen i sommar när kontraket löper ut.

– När jag kom till Hammarby fanns det olika riktningar vart Dennis vår kunde ta vägen. Det var inte självklart hur och när han skulle komma tillbaka, säger Karlsson som bekant ersatte Kim Hellberg som tränare efter förra årets säsong.

– Dennis har kämpat så hårt för att komma tillbaka till fotbollen och nu har han tränat på några veckor. Han är en helt otrolig karaktär, han har jobbat stenhårt verkligen. Jag är verkligen imponerad av hans arbete i rehabsalen, dag efter dag, vecka efter vecka.

Det här var första gången sedan 2024 som Collander var med i en matchtrupp. Att Karlsson direkt i 3-0-viktorian fick släppa fram västeråsaren i slutminuterna mot just VSK och där 23-åringen dessutom fick sköta segersången med supportrarna efteråt är något som Bajens tränare myser kring.

– Det har varit en så tuff resa för honom. Först och främst är jag glad att han är tillbaka på planen så att jag kan ta ut honom i en matchtrupp, men också hur han blev mottagen av publiken, hur publiken skanderade. Jag är jätteglad för hans skull och han är en jätteduktig spelare.