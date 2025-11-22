Örgrytes drag inför kvalet: ”Har en del nycklar”

KUNGSBACKA. Allsvenskt kontrakt står på spel.

Då tror sig Örgryte ha identifierat svagheter i IFK Norrköping.

– Jag tror att vi har en del nycklar, säger tränaren Andreas Holmberg.

Foto: Bildbyrån

Örgryte kan vara på väg mot en återkomst till allsvenskan efter 16 års frånvaro. För det sista motståndet står IFK Norrköping som kämpar för att säkra det allsvenska kontraktet till nästa år.

Spänningen är glödhet inför ödeskvalet, där två av svensk fotbolls allra största klubbar ska göra upp om överlevnad.

– Det är spännande. Det är bland de största matcherna som Öis har spelat på många år. Vi ser fram emot det och det ska bli jäkligt kul, säger Öis-tränaren Andreas Holmberg till FotbollDirekt.

Vad har ni för nycklar mot Norrköping?

– Vi har tittat väldigt mycket på dem och jag tror att vi har en del nycklar. Sedan är det ett skickligt lag så vi behöver göra saker och ting fläckfritt och på ett riktigt, ritkigt bra sätt för att få hål på dem. Vi jobbar på det, säger Holmberg.

Negativa trenden

Örgryte var under en lång period på god väg att knipa en av två direktplatser upp till allsvenskan, men efter en tung höst och förluster i de avgörande matcherna mot toppkonkurrenterna Kalmar FF och Västerås SK fick Göteborgsklubben nöja sig med en kvalplats.

– Det är klart att vi inte är nöjda med hur våra resultat har sett ut på slutet. Det behöver vi ju komma ifrån. Men på träningarna ser vi jäkligt vassa ut och jag hoppas att det kommer synas på lördag, säger Holmberg.

Kvalmatchen mellan Örgryte och IFK Norrköping startar klockan 15:00 under lördagen. Returmatchen spelas i Norrköping lördag den 29 november.