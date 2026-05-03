Orosmoln i MFF – stjärnduon tvingades bryta
Malmö FF föll mot Mjällby.
MFF-duon Erik Botheim och Taha Ali bröt matchen med befarade skador.
När Malmö FF tog emot Mjällby AIF startade Erik Botheim för hemmalaget. Den norske forwarden behövde bryta matchen i början av den andra halvleken med befarad skada.
I slutskedet av matchen blev MFF-yttern Taha Ali sittandes efter att ha tagit sig mot baksidan. Han försökte spela vidare men strax innan slutvisslan tvingades även han kliva av.
Mjällby vann matchen med 3–2.
