Orosmoln i MFF – stjärnduon tvingades bryta

Malmö FF föll mot Mjällby.

MFF-duon Erik Botheim och Taha Ali bröt matchen med befarade skador.

När Malmö FF tog emot Mjällby AIF startade Erik Botheim för hemmalaget. Den norske forwarden behövde bryta matchen i början av den andra halvleken med befarad skada.

I slutskedet av matchen blev MFF-yttern Taha Ali sittandes efter att ha tagit sig mot baksidan. Han försökte spela vidare men strax innan slutvisslan tvingades även han kliva av.

Mjällby vann matchen med 3–2.