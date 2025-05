Oroväckande bilder – Milleskog tvingas utgå med skada

Noel Milleskog byttes in för Sirius i matchen mot Gais – och assisterade till 1-0-målet.

Därefter vände Gais till 2-1 – och Milleskog tvingades till byte.

Detta efter att han gjort illa sig kring axelpartiet och gått ut med smärta.

Efter tio allsvenska omgångar återfanns Gais på en tiondeplats i serien med tolv inspelade poäng.



Fyra placeringar nedanför befann sig IK Sirius med nio inspelade poäng.



Således stod mycket på spel för båda klubbarna som ställdes mot varandra på Gamla Ullevi.



***



På Gamla Ullevi dröjde det inte längre än två minuter innan matchens första stora chans skulle komma. Detta efter att Sirius, via en omställning, fått ett friläge som Isak Bjerkebo inte lyckades få i mål.



Med elva minuter på klockan fick Gais ett nära identiskt läge efter att Gustav Lundgren slagit en nära perfekt passning till Becirovic som sköt – mitt på en utrusande Diawara som stod för en fin parad.



När den första halvleken var över var ställningen, trots de två stora frilägena, 0-0. Detta efter att Gais i mångt och mycket ägt matchen och skapat klart flest chanser.



I den andra halvleken dröjde det bara minuter innan Gais ännu en gång såg ut att ta ledningen. Denna gång testade William Milovanovic med ett avslut från distans som såg ut att gå via Ismael Diawara och ut.



Trots Gais-övertaget var det Sirius som skulle ta ledningen i matchen. Detta efter att Noel Milleskog slagit in ett inlägg till Robbie Ure som bröstade ner bollen och drog till invid den bortre stolpen.



Två minuter senare var det nära igen för Uppsala-klubben då Leo Walta drog till med ett skott från distans som träffade ribban och ut. Istället för att Sirius utökade sin ledning slog Amin Boudri till och kvitterade för Gais i den 71:a minuten efter lite tumult i straffområdet.



Med fem minuter kvar skulle Gais vända på matchen då Diabate slog till på sin egen retur och gjorde 2-1 framför hemmapubliken.



På tilläggstid var olyckan framme för Sirius och Noel Milleskog som ramlade och gjorde sig rejält illa kring axelpartiet. Efter att en bår rullats in på planen kunde ytterspringaren gå av planen själv, samtidigt som han grinade riktigt illa av smärta. I och med att Sirius hade gjort samtliga byten fick Uppsalaklubben spela klart matchen med en man mindre.