JUST NU: Varberg derbysegrare – FFF med första förlusten

Falkenbergs FF har förlorat sin första match för i år.

Den skulle komma i derbyt mot Varbergs Bois – som vann med 3-0.

Efter sex omgångar i superettan stod Falkenbergs FF på tolv inspelade poäng, och noll förluster.

Varbergs Bois hade i sin tur tagit nio poäng och skuggade FFF i toppen av tabellen.

Nu har man gått upp på lika många poäng.

Onsdagens Hallandsderby skulle nämligen sluta med en 3-0-seger för Bois efter ett mål av Shanyder Borgelin i den första minuten av den andra halvleken och ett andra av Albin Winbo med drygt 25 minuter kvar att spela.

I slutet av matchen drog FFF:s Abbas Hassan på sig två snabba gula kort och visades ut. På tilläggstid gjorde även Jonathan Nilsson 3-0 och fastställde slutresultatet.

Varbergs-segern innebär att man nu står på lika många poäng som rivalen från Falkenberg och delar serieledningen med fyra andra lag.