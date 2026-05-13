Förre Gais-stjärnan stor hjälte mot Barcelona

Förra säsongen vann han skytteligan med Gais.

Nu har Ibrahim Diabate gjort mål och blivit stor hjälte mot FC Barcelona i La Liga.

Under onsdagen stod han nämligen för matchens enda mål på Mendizorrotza Stadium.

Han gjorde inget vidare susen av sig under den allsvenska säsongen med Västerås SK 2024. Med Gais stod Ibrahim Diabate för hela 18 mål och delade skyttaligasegern med August Priske samtidigt som hans lag säkrade en tredjeplats.

Succén i Sverige ledde till att Deportivo Alaves hörde av sig och värvade ivorianen genom ett lån med köpoption.

Sedan dess har 26-åringen spelat åtta matcher i La Liga – och gjort två mål.

Det första kom i matchen mot Real Sociedad i början av april. Det andra i dag.

Under onsdagen nätade nämligen Ibrahim Diabate i hemmamötet med de spanska mästarna FC Barcelona. Matchuret visade 45+1 när anfallare höll sig framme och tog ledningen mot katalanerna.

Målet skulle stå sig hela vägen fram till slutvissla vilket innebar att Alaves tog tre livsviktiga poäng i kampen om överlevnad.

För svenskt vidkommande spelade Roony Bardghji, som nobbades en plats i VM-truppen, från start men byttes ut efter en timme.