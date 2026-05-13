Inter tar dubbeln – vinner Coppa Italia-finalen mot Lazio

De har redan vunnit Serie A.

Nu kan Inter stoltsera med ännu en titel denna säsong.

Detta då man vann Coppa Italia-finalen mot Lazio med 2-0.

Foto: Bildbyrån

I början av maj säkrade Inter sin 21:a ligatitel i klubbens historia hemma på Stadio Giuseppe Meazza i Milano.

Nu kan den blåsvarta klubben från Lombardiet addera ännu en titel på sitt cv denna säsong.

I dag gjorde man nämligen upp om Coppa Italia-pokalen mot Lazio – på Stadio Olimpico i Rom.

Där skulle Cristian Chivus lag ta ledningen efter en kvart, genom ett självmål på en hörna från ytterbacken Adam Marušić. 20 minuter senare var det dags för finalens andra mål.

Då snappade Denzel Dumfries upp en boll efter taffligt försvarsspel av Lazio-spelare och serverade Lautaro Martinez till 2-0-målet.

Det kom att stå sig hela vägen fram till slutvissa vilket innebär att ”I Nerazzurri” säkrade sin andra titel för säsongen.