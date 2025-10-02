Osäkert kring flera AIK-namn – fyra backar saknades i träning

Det är oro kring flera AIK-namn inför helgens möte med IFK Värnamo.

Eskil Edh, Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen saknades alla på dagens träning.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

AIK slåss alltjämt för en Europaplats och i jakten på den lär det behövas tre poäng mot jumbon IFK Värnamo i helgen.

Inför den matchen så råder det dock lite oro i AIK.

Fotbollskanalen rapporterar att Eskil Edh, Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen saknades under dagens träning.

– Vi vet inte om Eskil och ”Sotte” kan spela på söndag, säger Mikkjal Thomassen till sajten.

Samtidigt kommer lite positiva uppdateringar kring Johan Hove, Victor Andersson och Anton Salétros.

Den sistnämnde lär kunna komma till spel mot IFK Värnamo.

– Han har behövt tid efter smällen. Vi kanske pushade för mycket? Nu har vi låtit det ta den tid det har tagit. Det såg väldigt bra ut i dag. Vi tror att han är med på söndag, säger AIK Thomassen.

Mötet mellan AIK och IFK Värnamo spelas på Strawberry arena med avsparkstid 14:00.