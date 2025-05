Öster har anmält HBK – skrev upp fel talang

Halmstads BK skrev upp fel Ludvig Arvidsson i laguppställningen mot Östers IF.

Detta har nu klubben från Växjö anmält till Svensk fotbollförbundet.

– Att det skulle leda till poängavdrag ser jag som näst intill helt osannolikt, säger HBK:s tränare Johan Lindholm till Hallandsposten.

16-årige Ludvig Arvidsson gjorde allsvensk debut mot Östers IF för Halmstads BK och anfallaren var högst delaktig i hemmalagets segermål.

Nu har det dock framkommit problem kring talangens debut, han var nämligen inte uppskriven i laguppställningen.

I den officiell laguppställningen fanns istället den unge mittfältaren Ludwig Arvidsson, som är ett år yngre och som stavar sitt namn med ”W”, detta rapporterar Hallandsposten.

Östers IF har också valt att anmäla detta till Svenska fotbollförbundet.

– Det finns ett pågående ärende, så det har kommit in en anmälan och ärendet är under handläggning just nu, bekräftar Axel Fägerhall, gruppchef på Svenska Fotbollförbundets tävlings- och övergångsgrupp för tidningen.

En klubb som använt sig av en obehörig spelare kan tilldömas en 3–0-förlust, men några poängavdrag tror inte HBK att det kommer att handla om.

– Utifrån de signaler vi har fått från förbundet ska det inte handla om några poäng, det är snarare en tillsägelse. Kom ihåg att sätta upp Ludvig med enkel-v nästa gång. Det var så de sa. Sen får ju motståndare anmäla, vilket de har gjort, men att det skulle leda till poängavdrag ser jag som näst intill helt osannolikt särskilt utifrån vad förbundet sa när de påtalade det, säger HBK:s tränare Johan Lindholm.