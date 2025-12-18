Öster kallar till presskonferens – ny tränare klar

Östers IF har hittat sin nya huvudtränare.

13.00 under torsdagen presenteras han.

Efter att Martin Foyston entledigats av Östers IF har Roberth Björknesjö varit en tillfällig lösning säsongen ut.

Nu står det klart att Öster har hittat sin nya tränare och han kommer att presenteras under torsdagen på en presskonferens klockan 13.00. Det meddelar klubben.

Östers IF trillade ur allsvenskan 2025 och kommer att spela superettan nästa säsong.